زيادة «جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي» إلى 10 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الدورة الثانية من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

تكريم

وتقرر زيادة قيمة الجوائز إلى 10 ملايين درهم، مقسمة على المشاركين في الفئات الرئيسية للجائزة، والمشاركين في المسابقات المصاحبة ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، والمشاركين في عدد من المهرجانات التي يتم تنظيمها ضمن الجائزة، وذلك بهدف تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين في الدولة، وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

زيادة

وعبرت الدكتورة مريم حارب السويدي نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، عن عظيم امتنانها وتقديرها لمكرمة زيادة قيمة الجائزة إلى 10 ملايين درهم، مؤكدة أن زيادة قيمة الجوائز المقدمة للفائزين تعكس حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للمزارعين على تشجيع وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، والمزارع التجارية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية إيماناً من سموه بأهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في منظومة التنمية المستدامة للدولة.

وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة أمس، إن الدورة الثانية للجائزة تتميز بزيادة قيمة الجوائز واستحداث فئة جديدة ضمن فئات الجائزة هذا العام بالإضافة إلى 9 مهرجانات منوعة و21 مسابقة مصاحبة تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتم تقسيم الجائزة إلى أربع فئات رئيسية، تشمل الفئة الأولى 8 فئات فرعية للمزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، فئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

من جانبه أكد مبارك علي القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية عضو اللجنة العليا للجائزة أن الجائزة تضم هذا العام عدداً من المسابقات المصاحبة، حيث سيتم تنظيم 21 مسابقة موزعة على 62 فئة.

وأكد راشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية عضو اللجنة العليا للجائزة أن «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تعكس الدور الريادي للدولة في تحفيز الزراعة المستدامة والابتكار، وحرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بالمزارعين والمربين المتميزين. وأوضح عبدالله المهيري عضو اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد أنه ضمن فعاليات الجائزة، سيتم تنظيم عدد من المهرجانات المتنوعة.

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