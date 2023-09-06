نهيان بن مبارك يزور المعرض الدولي للصيد والفروسية

المصدر: أبوظبي - وام

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زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2023»، الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وأبدى معاليه، خلال جولته في أروقة المعرض، إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعرض وكذا مستوى التنظيم وحجم المشاركات ومحتويات الأجنحة.

وتفقد معاليه جناح شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» الإماراتية إلى جانب عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة التي تعرض أحدث أسلحة الصيد واستمع إلى شرح من عدد من العارضين حول منتجات المعرض.

من جهة أخرى، انطلقت، أول من أمس، جلسات مؤتمر الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

وأكد المشاركون في المؤتمر، والذي تتواصل فعالياته على مدى يومين، ضرورة توعية المجتمعات بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية النظام البيئي المتوازن، والتعامل المسؤول مع الموارد الطبيعية كالأشجار والغابات والمناطق الزراعية في كافة الدول، والكف عن الممارسات التي تؤثر سلباً في توازن البيئة مثل البناء على المناطق الزراعية، واستخدام المبيدات الكيميائية لمكافحة الآفات الزراعية، والتي تؤدي إلى تلوث التربة والمياه، وبالتالي نفوق كثير من الطيور والكائنات التي تمثل جزءاً من توازن البيئة، داعين إلى التركيز على مخاطبة الأجيال الجديدة لتوعيتهم بكيفية اختيار نمط حياة يسهم في تعزيز الاستدامة من حولهم.

وأكد محمد ممدوح، نائب رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، ورئيس نادي الجوارح المصري، الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الحفاظ على الصقارة، بداية من قيادتها جهود تسجيل الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وفي دعم هذا الملف بكافة الطرق والوسائل، ومن بينها تنظيم عدد من المؤتمرات الدولية وورش العمل بالتعاون مع الاتحاد العالمي.

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