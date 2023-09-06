بدء الترشيح لجائزة الشارقة لدعم اللاجئين

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أعلنت مؤسسة القلب الكبير؛ المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عن فتح باب الترشيح للدورة الثامنة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين» للعام 2024، من 5 سبتمبر حتى 15 نوفمبر المقبل، على أن يتم استقبال الترشيحات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني https://tbhf.ae/sharjah-international-award/ حيث تفتح المؤسسة المجال أمام المنظمات والمؤسسات والأفراد لترشيح أي منظمة أو مؤسسة إنسانية محلية عاملة في دعم ومناصرة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وإفريقيا. وتبلغ قيمة الجائزة، التي تُنظم سنوياً منذ 2017 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 500 ألف درهم.

وتلقت الجائزة منذ إطلاقها أكثر من 2000 طلب ترشح من 40 دولة حول العالم. ودعت مريم الحمادي، مديرة «مؤسسة القلب الكبير»، منظمات العمل الإنساني وصناع التغيير من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الجائزة.

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