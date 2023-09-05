«الطوارئ والأزمات» تشارك في أعمال قمة مجموعة العشرين بالهند

المصدر: (نيودلهي - وام)

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شارك وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، برئاسة فهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية في الهيئة، في سلسلة اجتماعات لأعمال مجموعة العشرين «G20» للعام الجاري، والتي عقدت في جمهورية الهند. وتهدف مشاركة الهيئة، والتي جاءت ضمن مسار مجموعة الحد من مخاطر الكوارث في القمة، إلى إبراز جهود وإنجازات دولة الإمارات في تطبيق متطلبات إطار عام سنداي، وعرض أفضل الممارسات المعمول بها بالدولة في هذه المنصة العالمية، والمساهمة في صياغة مخرجات وتوجهات دول مجموعة العشرين في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وما تقوم به لتعزيز العمل المناخي، كما تهدف المشاركة إلى تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي المشترك في هذا الخصوص.

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