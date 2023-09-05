الإمارات تحتفي مع العالم باليوم الدولي للعمل الخيري

المصدر: (أبوظبي، دبي ـ البيان)

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تشارك الإمارات العالم احتفاله بـ«اليوم الدولي للعمل الخيري»، الذي يوافق اليوم 5 سبتمبر من كل عام، وبات مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي، من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية الأطفال في المجتمعات التي تعاني ظروفاً صعبة.

وتخطو الإمارات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري، ونجحت في تحويله إلى عمل مستدام بتأثيره، وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع. كما تولي الدولة العمل الخيري أهمية كبرى، باعتباره قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله. وتمتلك الإمارات تجربة فريدة في مأسسة العمل الخيري، وقد كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيمه، عبر أطر تشريعية وتنفيذية.

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