الشارقة تستعد لمرحلة الحملات الانتخابية لمرشحي «الوطني»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة، بهدف وضع الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية، وفتح مقار انتخابية في الأماكن المخصصة لذلك في الإمارة، وضمان تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية ومراقبتها.

وعقد الاجتماع برئاسة المستشار عيسى سيف بن حنظل رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبحضور ممثلي بلديات إمارة الشارقة، بمقر اللجنة في مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

تعاون

وتعمل لجنة الإمارة بالتعاون مع البلديات على مستوى عالٍ من الكفاءة، في تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للمرشحين عن إمارة الشارقة، وذلك بتخصيص أماكن خاصة للمرشحين، لتقديم معاملات الإعلانات الخارجية، وتصاريح المقار الانتخابية (الخيم) في كل بلدية، وكذلك توفير بيانات الشركات الدعائية والإعلانية المعتمدة من البلديات، وسيتم التدقيق على محتوى البرامج والخطط الانتخابية، والتأكد من اعتمادها وفق الاستمارات المخصصة لذلك من اللجنة الوطنية، ومراقبة تنفيذها، لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات في فترة الحملات الانتخابية.

وأكدت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حرصها على تحقيق مبدأ تساوي الفرص، والمنافسة النزيهة، ليتمكن كل مرشح من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023، وبما يعكس الوعي السياسي للمرشحين، ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي.

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