سيف النيادي يهدي ابنه سلطان قصيدة بمناسبة عودته سالماً إلى الأرض

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس»، قصيدة لسيف مفتاح النيادي والد رائد الفضاء سلطان، التي نظمها له بمناسبة عودته سالماً إلى الأرض قادماً من محطة الفضاء الدولية، وتالياً أبياتها:

وعدت وأوفيت الوعد..

وسجل لك التاريخ صيت

سلطان يا نعم الولد..

الدار تفخر بك حييت

ست شهور بالعدد..

فوق الفضاء بعزمك مشيت

حطيت سمعة للبلد..

وباسم العرب عالي رقيت

وسط المحبة تنوجد..

بصمة لفعلك ما خطيت

تجرب التجارب على الجسد..

وبحوث علمية أجريت

مخلص ولك صبر وجلد..

ولولا العزم ما صار صيت

بيضت ويهك يا الأسد..

في خدمة أوطانك وفيت

عزي وفخري والسند..

ما خاب ظني لي هقيت

يحفظك ربي من الحسد..

في قمة الفخر اعتليت

سلطان يا نعم الولد..

هذه أبياتي لك هديت

ويا مرحبا بوجه السعد..

ترحيب لك من كل بيت

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز