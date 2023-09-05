أندية الدولة وإنييستا يشاركون فرحة نجاح الإنجاز الفضائي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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احتفلت أندية الدولة، بسلامة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ونجاحه في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، ولمدة ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وشاركت الأندية الشعب الإماراتي، فرحة نجاح البطل الإماراتي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها منصة «إكس»، وغرد نادي العين: «رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، يصل إلى الأرض، وإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب»، ورافق التغريدة صورة للبطل الإماراتي في الفضاء.

نجاح

وعبرت تغريدة نادي الوصل، عن احتفالية عودة النيادي، ونشر نادي الإمارات، فيديو عن نجاح مشروع الفضاء الإماراتي، وغرد: «طموح زايد يتحقق».

وغرد نادي الجزيرة: «الحمد لله على سلامة عودة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي بإكمال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب».

كما غرد الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق الإمارات: «أهلاً سلطان النيادي، سمعت من زملائي عن مهمتك الفضائية، إنه لعمل كبير حقاً وفخر للجميع، وأوجه التهنئة إلى دولة الإمارات أيضاً على هذا الإنجاز العظيم». وغرد شباب الأهلي: «رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يعود سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء، عوداً حميداً».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، كما نهنئ شعبنا العظيم لمناسبة نجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي ضمن محطة الفضاء الدولية وعودته سالماً إلى أرض الوطن، وهو الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى ما حققه رائد الفضاء هزّاع المنصوري ويؤكد نجاح دولة الإمارات في برنامج ريادة الفضاء تحقيقاً لحلم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي يعمل «برنامج محمد بن راشد للفضاء»على تحقيقها.

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