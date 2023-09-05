هزاع بن زايد: طموح زايد تجلى بأبهى حلة

المصدر: (دبي - البيان)

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هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي قيادة وشعب الإمارات بعودة سلطان النيادي بعد مهمته التاريخية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة «X»: «نبارك لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ولنائبيه ولأهل الإمارات والعرب جميعاً، عودة سلطان النيادي بعد مهمة تاريخية أجرى خلالها عشرات التجارب العلمية التي رسّخت حضور الإمارات والعرب في الفضاء. طموح زايد تجلى اليوم بأبهى حلة، لتتواصل رحلة علمية ملهمة عنوانها المجد وسقفها الفضاء».

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