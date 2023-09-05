الفضاء ميدان طموح الإمارات وإنجازات أبنائها

المصدر: دبي ـ البيان

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أشاد مسؤولون بمشاركة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، تنوعت بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب، التي ستفيد المجتمع العلمي والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات والعالم، حيث نجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي نجح في إنجازها رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين.

لحظة تاريخية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «كل شيء حولنا من إنجازات وواقع مزدهر نعيشه في الإمارات بدأ بطموح الشيخ زايد، وسار خير خلف لخير سلف من قيادتنا الحكيمة حاملين هذا الطموح في مختلف مجالات الحياة لنصل اليوم لهذه اللحظة التاريخية من استقبال سلطان النيادي الذي نترقّب وصوله بفخر وعزّ.

قفزة نوعية

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمته وضع عنواناً للقفزة النوعية في مجال علوم الفضاء التي تشهدها المنطقة، وسجل إنجازاً إماراتياً يضاف لقائمة طويلة من الإنجازات والنجاحات التي نفخر ونعتز بها تحت مظلة قيادتنا الرشيدة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام دولة الإمارات بترسيخ موقعها الرائد في قطاعات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، كما يعد مصدر إلهام للأجيال القادمة لاستكمال مسيرة استكشاف الفضاء.

إنجاز

وقدم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد رحلة ناجحة للفضاء سجل فيها إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

وأعرب عن اعتزاز دولة الإمارات بإنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب امتدت 6 أشهر، مؤكداً أن دولة الإمارات فخورة بالنيادي وبأمثاله من شباب الإمارات الذين يعملون لرفع راية الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة البشرية.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: «إنها لحظة فخر بابن الإمارات الذي تمكّن وبتميّز على مدار 6 أشهر من إبراز قدرات وإمكانيات شباب الوطن، وحرصهم التام على تعريف العالم أجمع بأن دولة الإمارات لا تعرف المستحيل أمام مواصلة الإنجازات الاستثنائية، وأن شبابها يحملون نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التطلّع إلى تحقيق الإنجازات المُبتكرة والإبداعية، وحبّاً عميقاً للوطن وقيادته يبرز من خلال أعمالهم ومُشاركاتهم العالمية المُتميّزة». وأعرب معاليه عن اعتزاز وفخر جامعة الإمارات وجميع العاملين فيها بعودة النيادي.

وهنأ المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمناسبة نجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب والتي امتدت لـ 6 أشهر .. وقال : «نحمد الله على وصول ابن الإمارات سلطان النيادي سالماً إلى الأرض .. هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر وإلهام لكل إماراتي وعربي».أمثلة حية

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «ينظر كل إماراتي وعربي بفخر لإنجاز ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي، ويحمد الله على عودته لبلده وهو بخير وعافية، وكلنا ثقة بأن هذا الإنجاز الحضاري ما هو إلا باكورة إنجازات متجددة سترفع بها الإمارات رأس كل عربي عالياً إلى السماء، ولتعيد بها إحياء أمجاد الأمة».

أعلى الدرجات

وأعرب عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عن سعادته بالاحتفاء بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من على متن محطة الفضاء الدولية بعد أن حقق إنجازاً علمياً استثنائياً يُحسب لدولة الإمارات ويُجسّد عزم أبنائها على بلوغ أعلى درجات التميّز في العلم والتكنولوجيا.

وقال: نَجِدُ في هذا الإنجاز شعلة إلهام للأجيال المُقبلة ودافعاً لهم لتحقيق أهدافهم وتخطّي جميع العقبات. ويكفينا فخراً أن نسير على خطى ورؤى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث أراد أن يكون الفضاء ميداناً لطموح الدولة وإنجازات أبنائها. ويُعدّ هذا الإنجاز خير دليل على رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع مبني على أُسس المعرفة والتكنولوجيا، يقودنا بقوة نحو مستقبل مُشرق ينبض بمزيدٍ من الإنجازات والتقدم لتحقيق التقدم والازدهار.

إرادة

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن نجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي التي استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، يجسد الإرادة الإماراتية في انطلاقها نحو المستقبل بكل عزيمة واقتدار، كما يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة، بأن تكون دولة الإمارات في مقدمة دول العالم الساعية لاستكشاف الفضاء وتحقيق تطلعاتها بتعزيز الريادة في أبحاث وعلوم الفضاء لما فيه خير البشرية جمعاء.

وأضاف: إن هذا الإنجاز الإماراتي التاريخي يأتي استكمالاً للإنجازات المتتالية للدولة في مجال صناعة الفضاء بمختلف تقنياته وتطبيقاته وخدماته، كما يعتبر مصدر إلهام للشباب الإماراتي ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز للابتكار والبحث والتطوير إلى جانب تعزيز الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في هذه الصناعة التي تعزز سمعة وتنافسية الدولة عالمياً وتخلق فرصاً أفضل للاقتصاد الوطني.

فخر الإمارات

وأوضح عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية والتي استمرت ستة أشهر يمثل إنجازاً استثنائياً لدولة الإمارات والوطن العربي، كما يعد فخراً وطنياً للإمارات ومصدر إلهام لجيل الشباب وتشجيعهم على متابعة شغفهم وأحلامهم، والاستفادة من التعلم والفرص التي تقدمها الدولة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في مستقبل البلاد التي لا تعرف حدوداً لطموحاتها عندما يتوفر الهدف والإصرار على تحقيقه.

وقال: يجسّد هذا الإنجاز التاريخي رؤية وطموح قيادتنا الحكيمة في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية من خلال تعزيز صناعة الفضاء وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

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