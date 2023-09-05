وزراء: بهمة أبناء الإمارات علمنا يرفرف في الفضاء

المصدر: دبي- البيان

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أعرب وزراء عن فخرهم بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، صباح أمس برفقة طاقم «Crew 6»، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، حيث شارك النيادي في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت 6 أشهر، مؤكدين أن هذا الإنجاز الملهم يرفع السقف لطموحات الأجيال، وبهمة أبناء الوطن، يرفرف علم الإمارات عالياً في أرجاء الفضاء.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن نجاح رائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته التي استمرت 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية، يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً تاريخياً، تحقيقاً لطموح الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة بتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الملهم يرفع السقف لطموحات الأجيال ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبل الإمارات، بما يتوافق مع رؤية نحن الإمارات 2031 وأهداف المئوية 2071.

مساهمة حضارية

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبهمة أبناء الوطن، يرفرف علم الإمارات عالياً ليس فقط في أرجاء المعمورة، وإنما في أرجاء الفضاء، واليوم نحمد الله على عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً بعد نجاحه بأول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب خارج محطة الفضاء الدولية، ليكون إنجاز ابن الإمارات مدخلاً لمزيد من المساهمة الحضارية في ركب المسيرة الإنسانية، ولتخط الإمارات فصولاً متجددة في حاضر الإنسانية ومستقبلها، وهي التي أعلت مكانة الإنسان وارتقت به، فغدت دولة الإمارات محط الأنظار بفضل إنجازاتها الغير مسبوقة، وكلنا ثقة بأن الغد يحمل مزيداً من التميز لأبناء الإمارات الذين يستظلون بعلم شامخٍ يعانق عنان السماء.

كوادر شابة

وأوضحت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أنه بعد مضي ستة أشهر من انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، يعود إلينا رائد الفضاء سلطان النيادي، حاملاً طموح زايد بفخر واعتزاز، ومحققاً إنجازاً كبيراً يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليسطّر بداية فصل جديد عنوانه تطوير وتعزيز اقتصاد مبني على المعرفة من منطلق رؤية نحن الإمارات 2031 ورؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت، «بعودته سالماً إلى أرض الوطن، يحمل سلطان معه إلهاماً جديداً وخبرة كبيرة ينقلها للأجيال القادمة ولكل من يطمح لتحقيق أحلامه في ميادين العلم والاستكشاف، لتشكل هذه المهمة لحظة تاريخية لدولة الإمارات وللعالم العربي بأسره.

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