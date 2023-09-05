سيف بن زايد: أبناؤنا ترجموا الطموح بالإنجازات

المصدر: دبي - البيان

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قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر منصة «X»: «حبانا الله بقيادةٍ رشيدة ملهمة.. تطلعت إلى المستقبل برؤى استثنائية.. فرسمت بالطموحات خريطة طريق الإمارات نحو الريادة العالمية.. ومكّنت أبناءها فترجموا الطموح بالإنجازات.. نحمد الله تعالى على عودة النيادي بالسلامة، ونهنئ القيادة الرشيدة وذويه وأسرته الكريمة بهذا الإنجاز العظيم.. سلطان أنجز مهمة طموح زايد 2 بنجاح باهر، ورفع علَمَ الإمارات عالياً في سماء الكون فأضاء به نجوم الفضاء، فاستحق أن يكون مصدر فخرٍ وقدوةً مُلهمة في صناعة المستقبل للأجيال الحاضرة والقادمة».

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