حاكم عجمان: النيادي أنجز رحلة تاريخية ملهمة لكل إماراتي وعربي

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات ترسم مستقبلاً جديداً وواعداً للأمة العربية بعودة ابن الإمارات سلطان النيادي إلى كوكب الأرض بعد قضاء ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية في رحلة تاريخية مهمة وملهمة لكل إماراتي وعربي.

وقال سموه: «إن هذا الإنجاز الذي يجسد حلم المغفور له الشيخ زايد، ويعزز موقع الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال تحقق بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

مستقبل واعد

وأضاف سموه أن ما أنجزه وحققه سلطان النيادي في رحلته في الفضاء يصنع مستقبلاً واعداً ومبهراً لدولتنا في مجال الفضاء، حيث أجرى 200 مهمة بحثية علمية تسهم في خدمة البشرية، مما يرسخ مكانة دولتنا عالمياً ويدعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن اهتمام الإمارات بعلوم الفضاء ليس أمراً جديداً، فسجلها ذاخر بالإنجازات في هذا المجال، ويعزز من طموحاتها الثقة العالية والخبرات المميزة التي اكتسبتها كوادرنا المواطنة في مضمار التقدم العالمي في مجال أبحاث الفضاء، مقدماً سموه الشكر والتقدير لمركز محمد بن راشد للفضاء، ولكل من أسس وساهم في وصول الإمارات إلى هذه المكانة الرفيعة والمستحقة في مجال الفضاء.

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