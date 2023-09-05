لطيفة بنت محمد: مع سلطان تكبر طموحاتنا وتصبح الأحلام حقيقة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أنه بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للأرض، نكتب صفحة جديدة من قصة المستحيل التي ترويها دولة الإمارات للعالم.

وباركت سموها في تغريدة نشرتها عبر حسابها في منصة «إكس»، لسفيرنا إلى الفضاء سلطان النيادي عودته الميمونة إلى الأرض.. محققاً حلماً جديداً للإمارات، بعد نجاح أطول مهمة لرائد فضاء عربي.

وأكدت سموها أنه مع سلطان النيادي تكبر الطموحات، وتصبح الأحلام حقيقة، حيث دوّنت سموها: «اليوم نكتب صفحة جديدة من قصة المستحيل التي ترويها دولة الإمارات للعالم، ونبارك لسفيرنا إلى الفضاء سلطان النيادي، عودته الميمونة إلى الأرض.. محققاً حلماً جديداً للإمارات، بعد نجاح أطول مهمة لرائد فضاء عربي. نحمد الله على سلامتك.. معك تكبر طموحاتنا، وتصبح الأحلام حقيقة».

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