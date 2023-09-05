منصور بن محمد: فخورون بسلطان وبشباب الإمارات

المصدر: (‏دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمته التي استمرت لـ 6 أشهر، على متن محطة الفضاء الدولية، ما هو إلا انعكاس لطموحات دولة انطلقت من الصحراء، لتعانق بهمتها نجوم الفضاء، وتحقق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولتنا إقليمياً وعالمياً، كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وعبّر سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، عن فخره بسلطان النيادي، وبشباب الإمارات الذين يزرعون الأمل بمستقبل أفضل في نفوس الملايين من الشباب العرب.

حيث دوّن سموه: «نجاح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مهمته التي استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ما هو إلا انعكاس لطموحات دولة انطلقت من الصحراء، لتعانق بهمتّها نجوم الفضاء، وتحقق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولتنا إقليمياً وعالمياً، كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب... فخورون بسلطان، وبكل شباب الإمارات الذين يزرعون الأمل بمستقبل أفضل في نفوس الملايين من الشباب العرب، والحمد لله على سلامتك سلطان».

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