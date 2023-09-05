وسائط الإعلام العالمية تتابع عودة النيادي

المصدر: (دبي – نهى حوّا)

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تناقلت وسائط الإعلام العالمية خبر عودة رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إلى الأرض بعد إنجازه مهمته الفضائية في محطة الفضاء الدولية والتي حققت السبق باحتسابها أطول مهمة يحققها العرب في الفضاء، وأشار موقع المؤسسة الإعلامية الأمريكية «أن بي آر» إلى «الإشادة ببقاء النيادي ستة أشهر في الفضاء باحتسابه إنجازاً مهماً لدولة الإمارات» وإلى احتفاء الإمارات بعودة النيادي من محطة الفضاء الدولية حيث تقدم خطوة باتجاه طموحات الإمارات الفضائية.

وعنونت صحيفة «إنديان أكسبرس» الهندية خبر عودة رواد الفضاء بـ«النيادي يصبح أول عربي في مهمة طويلة الأمد في الفضاء»، ونقلت ما أفاد به النيادي وزملاؤه قبل مغادرتهم محطة الفضاء الدولية أنهم يشتهون فنجان قهوة ساخنة وحماماً ساخناً وهواء المحيط.

وتحت عنوان «عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد مهمة فضاء تاريخية»، شارك موقع «ماشابل» الأمريكي العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها مركز محمد بن راشد للفضاء لرائد الفضاء وهو في طريقه إلى الأرض، وكيف خرج مبتسماً ملوحاً بيده، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يعود إلى الإمارات للمشاركة في الاحتفالات التي ستعقد على شرفه.

وكذلك نقلت شبكة «سي بي أس» الإخبارية الأمريكية عودة النيادي إلى جانب رواد الفضاء إلى الأرض وهبوط مركبتهم في الساحل الشرقي لفلوريدا، وما أفاد به النيادي أنه ينتظر بلهفة الانضمام إلى أصدقائه وعائلته من جديد، مشيرة إلى أن رواد الفضاء يبدأون رحلة إعادة التكيف مع قوة الجاذبية بعد نصف عام من انعدام الوزن.

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