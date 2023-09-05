سالم القاسمي: النيادي خلد إنجازاً إماراتياً طموحاً

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد رحلة تاريخية إلى الفضاء أضافت إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخية.

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