مواقع التواصل تغرد فرحاً بعودة النيادي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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تفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي على منصة «إكس» بشكل كبير مع رحلة العودة لرائد الفضاء ابن الإمارات سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، والذي يعتبر أول رائد فضاء عربي يقوم بمهمة خارج محطة الفضاء الدولية خلال رحلته التي امتدت إلى 6 أشهر، ونشر المغردون من داخل الدولة وخارجها آلاف التغريدات والصور ومقاطع الفيديو عبروا فيها عن فخرهم بهذه المهمة.

وأعرب المغردون عبر وسم # طموح_زايد ووسم # سلطان_ النيادي، التي كانت الأكثر تداولاً في الإمارات عن اعتزازهم بالإنجاز الذي حققه سلطان النيادي، مؤكدين أن دولة الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات العالمية والنوعية وكعادتها وتبعاً لرؤيتها الخلاقة ترسل رسالة فريدة ملهمة ومضيئة بالأمل للمنطقة برمتها من خلال هذا المشروع الإماراتي «طموح زايد 2».

وقال مغرد: «فعلها ابن الإمارات، كلنا فخر واعتزاز بهذه المهمة التي أثبتت للعالم أن الإمارات لا تعرف للمستحيل طريقاً.. الحمدلله على سلامة فخر الإمارات سلطان النيادي.. الحمدلله على قيادة حققت طموح زايد»، وكتب آخر: «نحمد الله على عودتك سالماً غانماً، ونبارك لقادتنا الكرام وشعب الإمارات والعرب والعالم هذا الإنجاز الكبير»، وعلّق آخر قائلاً: «سلام لبلادي سلاماً لها زود.. سلام ينبض بحب زايد»، وكتب أحدهم: «تحقق حلم الإمارات بنجاح مهمة الفضاء التاريخية وعودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض.. الحمدلله على السلامة سلطان»، ودوّن آخر قائلاً: «نبارك لدولة الإمارات قيادة وشعباً عودة سلطان النيادي سالماً للأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية.. هذا الإنجاز الاستثنائي يعزز ريادة الإمارات في اكتشاف الفضاء، ويساهم في إلهام الشباب العربي».

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