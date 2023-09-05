ولي عهد رأس الخيمة: فخر واعتزاز بما حققه النيادي

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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رفع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

وعبر سموه عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه النيادي من إنجازات علمية غير مسبوقة أثناء مهمته في محطة الفضاء الدولية التي استمرت لمدة 6 أشهر، والتي أثبتت أن أبناء الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات الاستثنائية والإسهام بفاعلية في مسيرة التطوّر الإنساني ورفد البشرية باكتشافات علمية تعزز جودة حياة الإنسان على هذا الكوكب، وتدعم سعيه نحو استكشاف النواميس الكونية وتسخير كل ما أودعه الله تعالى من أسرار فيها لمنفعته.

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