مسؤولون في دبي: الإنجاز إماراتي والفرحة عربية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة، رامي عايش، سعيد الوشاحي

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أكد مسؤولون ومديرو دوائر أن الإمارات دوّنت اسمها بحروف من نور في سجل الإنجازات في المستويات كافة وعانق طموحها الفضاء بإطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب في 3 مارس 2023، الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، على متن المركبة الفضائية دراجون، ونجاحها بعودة سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، ما يجسد الإنجاز الإماراتي والفرحة العربية.

وأشادوا ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء ودعم القيادة الرشيدة لطموح الإمارات في ميادين الفضاء الذي لا يزال مستمراً.

نجاح المهمة

وقال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الإنجاز التاريخي المتمثل في نجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ونرحّب بعودته سالماً من محطة الفضاء الدولية بعد أطول مهمة فضائية عربية استمرت ستة أشهر.

وأضاف معاليه: فخورون بإنجاز مهمة «طموح زايد» التي تجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتطلعات مجتمعها وقدرات شبابها على إثراء المجتمع العلمي العالمي ببيانات علمية ومعلومات حيوية في مجال استكشاف الفضاء والتعاون المعرفي الدولي المشترك من أجل مستقبل أفضل للإنسان.

قادرون

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اعتزاز الشعب الإماراتي والعربي بهذا الإنجاز التاريخي الاستثنائي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ونجاحه في تحقيق طموح زايد والشعوب العربية في اقتحام الفضاء، وتسخير باكورة علومهم في خدمة الإنسانية.

لحظة تاريخية

ورفع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال: لحظة تاريخية تابعها الملايين، عند عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للأرض وإتمام مهمته العلمية الرائدة، ليسجل إنجازاً وضع البلاد في الترتيب الـ 11 من بين دول العالم التي تشارك في مهمة طويلة في المحطة الدولية، وأول رائد فضاء عربي يخوض مهمة «السير في الفضاء» خارج محطة الفضاء الدولية.

وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية بعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وبارك لشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز التاريخي، فقد رسخت هذه المهمة الدور الريادي لدولة الإمارات في علوم وتقنيات الفضاء وأثبتت تميز أبناء الإمارات في قطاع الفضاء، ما يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تضع الاستثمار في أبناء وبنات الوطن وتمكين الشباب على رأس قائمة أولوياتها كما تقدم بالتهنئة إلى مركز محمد بن راشد للفضاء على النجاح الكبير الذي حققه النيادي في تلك المهمة وإجرائه أكثر من 200 تجربة علمية ستعود بالفائدة على البشرية جمعاء، ما يعزز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء.

مبعث فخر

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: إن شعوراً بالفخر والنجاح يتجسّد في إنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مهمته التاريخية التي تعكس تحدّيه المجهول؛ وطموحه الذي تخطى حدود الجاذبية؛ مشيراً إلى أن رحلته كانت مزيجاً من الإبهار والتعلم وتحمل في طياتها قصة إرادة وتصميم غير متناهيين لطموح أبناء زايد.

وأضاف الحميدان: ما قامت به الإمارات على يد رائدها في رحلة معرفية واستكشافية اتسمت بالجرأة والإصرار، فتح الآفاق والآمال من جديد للشباب ولأجيال المستقبل ليكونوا نموذجاً آخر من بطلي الفضاء سلطان النيادي وأخيه هزاع المنصوري.

رحلة استثنائية

وبارك سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد نجاح إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وقال إن النيادي توج هذا الإنجاز برحلة استثنائية وغير مسبوقة تضمنت التوصل إلى نتائج بحوث علمية رائدة تندرج ضمن سجل جهود وإنجازات الإمارات المتواصلة في مجال استكشاف الفضاء. وأكد أن هذا الإنجاز يضيف علامة بارزة وبصمة مشرقة إلى تاريخ الدولة العظيم المملوء بالإنجازات المشرفة، مشيراً إلى ما تضمنته هذه المهمة من منجزات علمية تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

إنجاز

وقال داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي: انتهت اليوم مسيرة 6 أشهر، كتبت فيها دولة الإمارات اسمها في سجل الدول العشر التي نفذت مهمات سيرٍ في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية، وهذا الإنجاز الذي بدأ طموحاً في ذهن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، اليوم وبفضل قيادتنا الرشيدة، وإيمانها بهذا الطموح، سطرت دولة الإمارات إنجازها صاحبةَ أول مهمة فضائية طويلة الأمد في تاريخ العرب، وكان سلطان النيادي الذي رفع راية دولة الإمارات عالياً وأضاف محطةً مضيئةً لمسيرة دولتنا، أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء.

خدمة البشرية

وقال الدكتور حمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: فخورون بالإنجاز الذي تحقق على المستويين العربي والإسلامي، إذ أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي كتاب «تقدير مواقيت الصلاة والصيام لرواد محطة الفضاء الدولية» وهو الإصدار الأول من نوعه لمهمة تاريخية فضائية.

أطول مهمة

كما قدم طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي التهنئة إلى القيادة الرشيدة بنجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، وإنجازه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وعودته سالماً إلى الأرض.

وقال: نبارك لقيادة دولتنا بالإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات دولةٍ لا تعرف المستحيل بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض، بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وإجراء 200 تجربة علمية رائدة في محطة الفضاء الدولية خدمة للبشرية والمجتمع العلمي.

إنجاز نوعي

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: إن هذا الإنجاز التاريخي الذي صنعته رؤية القيادة الرشيدة في بناء المستقبل، ومكّن لتحقيقه أبناء الوطن الذين كانوا على قدر ثقة قيادتهم، هو إنجاز نوعي يضاف إلى مسيرة الحركة العلمية في تاريخ حضارة أمتنا العربية، ويدوّن باسمها في سجل البشرية إسهاماً متميزاً في بحوث وعلوم الفضاء.

وأكد الدكتور بالهول أن تجربة الإمارات الناجحة في استكشاف الفضاء، هي رسالة بليغة الدلالات عميقة المعاني إلى كل الأجيال أن الإيمان بالأهداف، وامتلاك الرؤية الواعية، والعمل المخلص بإرادة تستثمر القدرات والممكنات، هي السبيل لصناعة الأوطان، ورسم مسارات التميز في كل ميادينه.

رؤية الإمارات

وقال سالم بطي سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: نحمد الله على عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً من محطة الفضاء الدولية، ونهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات وفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء بهذه الخطوة الرائدة والإنجاز الكبير، واللذين تجسدت فيهما رؤية الإمارات للتميز والريادة، مضيفاً إن دولة الإمارات تخطو اليوم خطوات كبيرة وملهمة للمنطقة والعالم في قطاع الفضاء بإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات؛ إذ تم الإعلان - أخيراً - عن مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المشروع العلمي الأكثر تقدماً وطموحاً في جميع الصعد.

ريادة

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: نشعر بالفخر الكبير بهذا الإنجاز الرائد بالوصول إلى مستوى أكثر الدول تقدماً على مستوى العالم عبر ريادة الفضاء.

وأضاف: نتطلع إلى استمرار تقدم الدولة في كل المجالات لتظل الإمارات نبراساً يقتدي به الجميع على طريق النهوض والتميز، بعدما حققت هذا الإنجاز الكبير الذي يعد نقلة نوعية أساسية في مسار التطور السريع والتقدم المتميز للدولة إلى تحقيق الصدارة العالمية في المجالات كافة بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة وقدرتها على استشراف المستقبل.

مكانة

وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: فخورون بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والذي يعزز مكانة دولتنا عالمياً ويلهم الشباب الإماراتيين والعرب مواصلة التطلع نحو السماء والتحدي، ويؤكد رمزية الحدود التي نكسرها باستمرار.

لحظات فارقة

وقال عبدالله بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن عودة النيادي سالماً إلى الأرض، من لحظات الفخر والعزة التي يشعر بها كل إماراتي، بل كل عربي، وهو يتابع العودة الميمونة لابن الإمارات قادماً من محطة الفضاء الدولية.

مسيرة وطن

وقال ضرار بالهول الفلاسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: نقف اليوم بفخرٍ أمام إنجازٍ وطني جديد، ونحتفي بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إثرَ استكماله المهمة الفضائية الأطول والأوسع نطاقاً في تاريخ العرب.

وأشار إلى أن هذا الحدث التاريخي، وما تخلله من بحوث وتجارب علمية، يمثل محطةً فارقة في مسيرة وطننا، ويرسخ مكانته في مصافِ الدول الأكثر تقدماً ونماءً، ويعزز حضوره في سباق استكشاف الفضاء.

محطة مضيئة

وأضاف أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، نشارك وطننا الاحتفاء بإنجاز استثنائي إذ نستقبل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عائداً من محطة الفضاء الدولية، مُستكملاً مهمة تاريخية تعد الأطول في سجل رواد الفضاء العرب.

إنجازات استثنائية

وقال جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: تواصل دولة الإمارات تسطير الإنجازات الاستثنائية، وتقف اليوم على موعدٍ مع التاريخ في استقبال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بعد أداء مهمته الفضائية بنجاحٍ وتميُّز، وإتمامه أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، أجرى فيها سلسلةً من البحوث والدراسات والتجارب العلمية.

نقلة علمية

وقال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: نشهد اليوم بفخر إنجازاً وطنياً جديداً يتمثل في عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض ونُعرب عن سعادتنا بعودته إلى أرض الوطن بعدما حقق نقلةً علمية وتقنية استثنائية تجسّدت باستكمال أطول مهمةٍ فضائية في تاريخ رواد الفضاء العرب، إذ تعكس هذه المهمة عزم أبناء الوطن على بلوغ أعلى درجات التميّز في العلوم والتكنولوجيا.

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