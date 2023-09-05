ولي عهد عجمان يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

المصدر: أبوظبي - وام

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زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته الـ 20، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وتستمر فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى 8 سبتمبر الحالي، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة».

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في عجمان، وماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وتفقد سموه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، والتي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في الصيد والفروسية.

كما تفقد سموه قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية، واطلع على أحدث الإصدارات من أسلحة وبنادق الصيد والفروسية، التي تعرضها الشركات الإماراتية «إنترناشيونال غولدن غروب» و«كراكال» للأسلحة و«إم بي 3» وبينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد وغيرها.

وثمّن سمو ولي عهد عجمان الدعم اللامحدود للمعرض، والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث والرياضات التراثية والحفاظ على مقوماته وصون الموروث الثقافي والعمل على تكريسه في نفوس أفراد المجتمع، لا سيما الناشئة من أجل ربطهم بموروثهم الثقافي والحضاري وتقاليدهم العريقة وعاداتهم الأصيلة باعتبار أن التراث هو الذي يربطهم بأصلهم وجذورهم.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، على جهوده المتواصلة في تطوير المعرض وتعظيم الدور الذي يقوم به في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي وصون إرث الأجداد والتعرف على ثقافة الإمارات وتكريس هويتها.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالتطور المستمر الذي ظل يشهده المعرض على صعيد حجم المشاركات وتنوعها ومستوى الإقبال، مثمناً الجهود الكبيرة لإنجاح فعاليات المعرض وتعزيز مشاركة المؤسسات الحكومية ومساهمتها في صون التراث.

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