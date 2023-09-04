كهرباء الشارقة تنير طريق خورفكان الدائري بمنطقة الحراي

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مشروع إنارة طريق خورفكان الدائري بمنطقة الحراي، حيث تم تركيب 285 عمود إنارة على جانبي الطريق.



وأكد المهندس سعود عبد العزيز مدير إدارة خورفكان، أنه تم تركيب أعمدة الإنارة على جانبي الطريق، لتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق بمدينة الشارقة.



وأوضح أن هناك عدداً من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم شبكة الإنارة، تختلف بين الطرق الفرعية والرئيسة والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها، أو تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها، ويتم العمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الإنارة، بعد دراسة المشروع وتدقيقه، من حيث طول الشارع وعرضه، وما يتناسب معه من الإضاءة، وتحديد أنواع الكشافات، وقدراتها، وأطوال الأعمدة، واعتماد المسافات الفاصلة بينها، بما يتناسب مع مقاسات الطريق ونوعه، وتوزيع الأعمدة والكشافات.



وأضاف أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع، وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.

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