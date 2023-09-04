الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:47 والمد الثاني عند الساعة 05:24

الجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 23:16

بحر عمان: خفيف الموج

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:47: والمد الثاني عند الساعة 02:33

الجزر الأول عند 19:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:55

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 80 25

دبي 42 31 75 30

الشارقة 41 30 70 25

عجمان 42 30 75 25

أم القيوين 42 32 75 30

رأس الخيمة 43 31 70 25

الفجيرة 32 27 85 50

العـين 42 29 70 20

ليوا 45 29 85 25

الرويس 41 30 85 25

السلع 40 31 85 25

دلـمـا 41 32 85 35

طنب الكبرى 40 31 80 40

طنب الصغرى 40 31 80 40

أبو موسى 40 31 80 40



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