منصور بن زايد: بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وأكد سموه أنه بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نبارك لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب..نشكر جميع فرق العمل الوطنية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي لخدمة البشرية..بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء".

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