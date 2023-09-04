أحمد بن محمد: نحمد الله على سلامة سلطان النيادي ومبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز

المصدر: البيان

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قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: نحمدلله على سلامة ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي الذي دخل التاريخ بإنجاز أطول مهمة فضائية عربية استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية... سلطان قضى في الفضاء أكثر من 4 آلاف ساعة ونفذ أول مهمة عربية للسير في الفضاء وأجرى أكثر من 200 تجربة علمية. مبروك لقيادتنا وشعبنا هذا الإنجاز لتصبح دولتنا الـ 11 عالمياً في ارسال رواد فضاء في مهمات طويلة الأمد...ومن اليوم، نبدأ رحلة جديدة في مسيرتنا التنموية.

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