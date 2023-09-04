حمدان بن محمد: بعودة سلطان نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه بعودة سلطان النيادي نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل.

وقال سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: " أنه بطموح زايد، انتقلنا من الصحراء إلى الفضاء ... اليوم مع عودة سلطان النيادي بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب نتوج مرحلة مهمة في مسيرة شعب لا يعرف المستحيل ... ومن اليوم، نستعد لمهام أخرى في مسيرتنا لمعانقة النجوم لتواصل الإمارات بث الأمل بمستقبل أفضل في نفوس كل العرب. فخورون بسلطان وبهذه البصمة الإماراتية في قطاع الفضاء عبر 200 تجربة علمية أجراها سلطان النيادي في محطة الفضاء الدولية".



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