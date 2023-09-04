محمد بن راشد: قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ألهم ملايين الشباب العربي وأكد أننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية.

وقال سموه في تدوينة نشرها سموه عبر حسابه في منصة «إكس» بعودة سلطان النيادي سالما.:"نهنىء شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض - أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية"

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