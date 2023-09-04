بث مباشر لوصول سلطان النيادي إلى الأرض

المصدر: البيان

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نقدم لكم بثاً مباشراً لوصول رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 إلى الأرض بعد نجاح المركبة الفضائية دراجون في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية أمس.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أعلن أمس عن انفصال المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية، الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى من رحلة عودة طاقم Crew-6 بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت لمدة 6 أشهر. وانفصلت المركبة الفضائية دراجون التي تحمل على متنها سلطان النيادي وأعضاء طاقم Crew-6، رائد الفضاء ستيفن بوين (ناسا)، ورائد الفضاء وارين هوبيرغ (ناسا)، ورائد الفضاء أندري فيدياييف (روسكوزموس)، عن محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 3:05 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة)، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري، وتتبع المركبة الفضائية مساراً آمناً للعودة إلى الأرض.

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