شرطة دبي تنظم ملتقى التكامل لمجالس الجامعات والكليات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات في نادي الضباط، «ملتقى التكامل لمجالس الجامعات والكليات»، الذي جمع أكثر من 50 مجلساً طلابياً من مختلف الجامعات والكليات في الدولة، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع شريحة الطلبة الجامعيين من مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل المعرفي.

تواصل

وقال العقيد الدكتور منصور البلوشي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي: إن الملتقى يدعم بشكل كبير جهود شرطة دبي في التواصل المجتمعي مع مختلف فئات المجتمع، وإن الطلبة الجامعيين من أهم أولويات هذا التواصل، لما له من جوانب عديدة، منها التوعوي والتثقيفي والتبادل المعرفي المشترك، وكذلك دعم منظومة العمل الشرطي والأمني من خلال المشاركة في الأبحاث العلمية والابتكارية والمشاريع الطلابية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد العقيد البلوشي أن الطلبة الجامعيين لهم دور كبير في إثراء الوسط المؤسسي في كل الجهات الحكومية وغيرها بالأفكار والاقتراحات والمشاريع الهادفة، وأن مثل هذه الملتقيات التكاملية تسهم بشكل كبير في التواصل المباشر وتعزيز العلاقة مع الوسط الجامعي، مضيفاً أن شرطة دبي تمتلك منظومة متقدمة تُعنى بتنظيم عملية استقطاب الطلبة الجامعيين، سواء للتدريب أو لإبراز المشاريع أو للعمل بنظام المكافأة، حيث يستطيع الطلبة من مختلف كليات وجامعات الدولة الاطلاع على هذا الجانب من خلال منصة «إيفاد»، التي أصبحت هدفاً ومقصداً من قبل الجهات التعليمية والحكومية، أو بالتواصل المباشر مع مجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي.

جلسات

من جانبه أوضح الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس الجامعات والكليات بشرطة دبي، أن ملتقى التكامل تضمن محاور رئيسية، منها استعراض مادة عن القمة الشرطية العالمية، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة الممتدة ما بين 5 و7 من شهر مارس لعام 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول.

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