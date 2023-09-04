خليفة لنخيل التمر تصدر كتابين عن تصنيع التمور والزراعة العضوية

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بجهود الأمانة العامة للجائزة في حرصها على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في نشر المعرفة العلمية المتخصصة بهدف تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي كجزء من أهدافها الاستراتيجية والاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية والإقليمية للارتقاء بواقع زراعة النخيل وإنتاج التمور وفق أفضل الممارسات الدولية.

جاء ذلك بمناسبة إصدار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتابين علميين جديدين عن تصنيع التمور والزراعة العضوية.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بمناسبة صدور الكتابين: «إن الكتاب الأول بعنوان «تصنيع التمور» للأستاذ الدكتور سمير الشاكر الخبير الدولي في إنتاج وصناعة التمور، والكتاب الثاني بعنوان «الزراعة العضوية» للأستاذ الدكتور مجدي محمد قناوي استشاري أول وقاية النباتات».

وأشار أمين عام الجائزة إلى أن كتاب تصنيع التمور يتضمن محاور أساسية عدة تركز على دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء مصنع تمور ومرحلة الدراسة الفنية للمشروع والإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء مصنع التمور إلى جانب الشروط والمعايير الواجب مراعاتها في تصميم الأبنية والمرافق المرتبطة به ومراحل التحضير.

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