جامع الشيخ زايد في إندونيسيا يشارك في مؤتمر الوسطية الدينية

المصدر: يوجياكرتا - إندونيسيا - وام

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شارك جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة سولو في إندونيسيا، بمؤتمر الوسطية الدينية، الذي عقد مؤخراً بمدينة يوجياكرتا الإندونيسية.

وقدم خلال المؤتمر الدكتور سلطان فيصل الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو في إندونيسيا ورقة عمل بعنوان «تجربة الإمارات في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال، ودلالات الشراكة الإماراتية الإندونيسية».

وأكد الرميثي أن مشاركة الجامع في المؤتمر، تعكس الحرص على تعزيز رسالته الحضارية والإنسانية في المجتمع، والإسهام في خدمة المعرفة وتطويرها، بجانب رسالته الدينية والعلمية.

وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تسعيان دائماً لتعزيز منهج الوسطية والاعتدال في المجتمعات من خلال جهودهما المشتركة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر فرصة لتعزيز جهود المشاركين في فعالياته لبيان الوجه الحضاري الحقيقي لديننا الحنيف، والذي دعانا إلى التعارف والحوار واحترام الآخر وفق مبادئ التسامح والتعايش، ضمن منظومة القيم الدينية والإنسانية والحضارية المشتركة.

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