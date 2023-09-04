تخريج 37 ممرضة إماراتية ضمن برنامج تدريبي في مستشفى صقر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظم مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حفلاً بمناسبة تخريج 37 ممرضة إماراتية من برنامج الخريجين الجدد، ممن أكملن بنجاح فترة التدريب المحددة للبرنامج، الذي يُعتبر مرحلة انتقالية أساسية للخريجات في مسارهن الاحترافي نحو ممارسة مهنة التمريض.

وهنأت الدكتورة سمية البلوشي مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الخريجات، مؤكدة أن البرنامج الانتقالي يمثل فرصة ذهبية لتطوير المهارات العملية للخريجات لتقديم الخدمات التمريضية ذات الجودة العالية ضمن أفضل المعايير العالمية التي تضمن سلامة المرضى ورفاهية مجتمع الإمارات وذلك نظراً لتميز مراحل البرنامج التدريبية وتنوعها وشمولها على جوانب متعددة من الكفاءات التمريضية، بما في ذلك الرعاية المباشرة للمرضى، والتواصل الفعّال، والإدارة الصحية، والمهارات الإكلينيكية.

وأضافت: «إن مهنة التمريض تحظى باهتمام كبير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نظراً لدورها الرئيسي في تعزيز قطاع الرعاية الصحية».

التزام

ومن جانبها هنأت الدكتورة منى العيان مدير مستشفى صقر برأس الخيمة الخريجات معربة عن سعادتها واعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة التزام المستشفى بتقديم أعلى مستويات الخدمات الصحية والتمريضية.

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