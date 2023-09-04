ملتقى للفائزين بجوائز «حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في مكتبة بيت الحكمة بالشارقة ملتقى رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة في إطار حرصها على الإسهام في تميز الأداء التعليمي في دولة الإمارات من خلال رعاية الفائزين وتقديم الدعم لهم. حيث تخلل الملتقى الذي امتد على مدى يوم كامل العديد من الفقرات والجلسات الحوارية إلى جانب انعقاد معرض مصاحب تم فيه عرض العديد من الأعمال المبتكرة التي صممها الفائزون من مختلف الفئات وفي مختلف دورات الجائزة.

كما شهد البرنامج عرض قصص نجاح قدمها كل من: عائشة المهيري أول فائزة في فئة المعلم المتميز في عام 1998، الفائز عن فئة الطالب المتميز عام 2001 خالد العطار.

كما انعقد خلال الملتقى جلسة حوارية عن الذكاء الاصطناعي في التعليم ترأستها الفائزة عن فئة التربوي المتميز نورة الشحي، وحضرها العديد من الفائزين والمسؤولين.

وأوضح الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أن المؤسسة مهتمة في استقطاب الفائزين بجوائزها وتعزيز التواصل معهم من خلال رابطة تضمن استمرارهم في تحقيق التميز.

من جهتهم، أعرب قدامى الفائزين عن سعادتهم بتكوين الرابطة التي تخدم أهداف المؤسسة وتتيح لهم فرصة التعرف إلى زملائهم وتبادل الخبرات والمعرفة في كل الجوانب. وفي ختام الحفل تم تكريم فريق العمل من أعضاء الرابطة.

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