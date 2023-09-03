إطلاق أول سوق لسيارات الطرق الوعرة في الإمارات ومجلس التعاون

المصدر: وام

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أطلقت شركة THE4X4.COM خلال مشاركتها في فعاليات معرض أبو ظبي للصيد والفروسية وعبر منصتها المبتكرة أول سوق لسيارات الطرق الوعرة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح حامد شاه الرئيس التنفيذي للشركة أن المنصة تعمل على إعادة تشكيل مشهد تعديل سيارات الطرق الوعرة، مشيرا إلى أن جناح الشركة في المعرض يشهد عرض ثلاث سيارات تم تعديلها بعناية فائقة.

وتوقع نمو سوق السيارات المعدلة للطرق الوعرة من 12.4 مليار دولار في 2020 إلى 22.6 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3% وتعتزم The4x4.com ريادة المجال في المنطقة في ظل هذا النمو المتزايد للصناعة .

وقال إن تعديلات السيارات المتخصصة في القيادة على الطرق الوعرة ليست مجرد تشكيل للمعدن بل أيضا هي اندماج بين الابتكار والإمكانيات غير المحدودة في مجال تعديلات السيارات، وتعد فور باي فور هي أول منصة متخصصة في كل ما يتعلق بتعديل السيارات في المنطقة.

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