"أبوظبي للإسكان" : تسليم المرحلة الأولى من "شمال بني ياس" في الربع الأول 2024

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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كشفت هيئة أبوظبي للإسكان على صفحتها الرسمية "x" تويتر سابقاً عن تسليم وحدات سكنية للمواطنين خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وقالت الهيئة إن التسليم يشمل المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني ويبلغ عدد الفلل السكنية 1365 بمساحة كلية تقدر بـ 3.1 مليون متر مربع.

وكانت الهيئة قد اطلقت مشروع شمال بني ياس في سبتمبر 2020، ويعتبر من المشروعات الكبرى الطموحة، ويهدف إلى توفير حي إماراتي متكامل يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وفق أفضل المعايير في التصميم و التنفيذ، ويضم المشروع ممرين للدراجات الهوائية والمشاة وممرات مظللة والأشجار والمناظر الطبيعية المناسبة للمناخ فيما تبعد ممرات المشاة مسافة 350 مترا عن المجمعات السكنية، بما يعادل 5 دقائق سيراً على الأقدام، أما المناطق المخصصة للزراعة المجتمعية فتضم حدائق طولية مثل سكة والبراحة وتقع بالقرب من مركز زايد الزراعي ومركز بني ياس الرياضي والثقافي.

ووفقاً للعقود المبرمة، يتولى المقاولون مسؤولية تطوير أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى والتي تشمل إنشاء طرق داخلية وخارجية وأنظمة إنارة وشبكة المياه والصرف الصحي وأنظمة خفض منسوب المياه الجوفية وصرف مياه الأمطار، بجانب أنظمة مكافحة الحريق ومراقبة المرور والكهرباء وغيرها من أعمال البنية التحتية.

ويضم المشروع، مجموعة متنوعة من تصاميم المباني التي تجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، إضافة إلى أكثر من 3400 فيلا، تتكون كل فيلا من 5 إلى 6 غرف نوم قابلة للزيادة، و43 مرفقاً للخدمات المجتمعية، من بينها، 24 مسجداً، وثلاث محطات وقود، ومركزا للدفاع المدني، وخمسة مراكز مجتمعية، وأربع مدارس، ومركزين طبيين، وحدائق ومنتزهات ومزارع مجتمعية.

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