عقوبات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في دبي

المصدر: البيان

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أوضحت شرطة دبي عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في إمارة دبي.

وأكدت أنه وفقا لأحكام المرسوم 30 بشأن حجز المركبات للسائقين المتهورين الذين يعرضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر، فإن عقوبات مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي 50 ألف درهم غرامة مالية وحجز المركبة 30 يوماً و23 نقطة مرورية.

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