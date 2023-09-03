صندوق خليفة يدعم مشاركة 10 مشاريع في معرض «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن مشاركته في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، الذي يعقد سنوياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسيدعم الصندوق من خلال جناح العرض الخاص به في المعرض، 10 مشاريع محلية ودولية، من ضمنها ثمانية مشاريع إماراتية، ومشروعان من جمهورية الشيشان، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة في تعزيز التواصل الدولي، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة خارج الدولة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: يجسد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ملتقى دولياً يحتفي بالتراث والثقافة والعادات الأصيلة في عالم الصيد والفروسية، وللسنة الثانية على التوالي، يقدم صندوق خليفة دعمه مشاركة مشاريع دولية في المعرض.

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