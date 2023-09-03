مشاركة فاعلة لقيادة الحرس الوطني في معرض «أبوظبي للصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك قيادة الحرس الوطني في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023.

وتأتي مشاركة الحرس الوطني في الحدث انطلاقاً من الحرص على التعريف بهويته الجديدة، ودعم المعارض الوطنية المتخصصة من أجل تعريف مجتمع دولة الإمارات برؤية ورسالة الحرس الوطني ودوره في المجتمع وأهدافه الاستراتيجية والأمنية.

واطلع زوار جناح الحرس الوطني في اليوم الأول على محتويات الجناح والمهام والمسؤوليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية واختصاصات الحرس الوطني المختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز