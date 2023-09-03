«كراكال» تكشف عن بنادق صيد منقوشة يدوياً ومسدسات مرصعة بالذهب في «أبوظبي للصيد والفروسية»

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كشفت كراكال، الشركة التابعة لمجموعة إيدج الرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في المنطقة، عن ثلاث بنادق صيد فريدة منقوشة يدوياً، ومسدسات مرصعة بالذهب ذات إصدار خاص.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «أصبحت بنادق الصيد المستوحاة من أصالة دولة الإمارات تقليداً لشركة كراكال في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية».

وتشكّل مسدسات «ليوا» الفريدة الجزء الأهم من عرض كراكال. وقد قام قسم المشاريع المخصصة في كراكال بتصميم وصنع المسدسات المستوحاة من طبيعة واحة ليوا، التي تشتهر بالنخيل والمياه والحصون، وتتميز بطلاء من الذهب عيار 24 قيراطاً، وزخارف باستخدام ثلاث تقنيات مختلفة. (أبوظبي - البيان)

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