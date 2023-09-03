إشراك المجتمع بفك غموض الجرائم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس العلماء مبادرة «لعبة مسرح الجريمة»، للعام الخامس على التوالي، بهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في حل وفك ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية تعليمية تفاعلية ترفيهية توعوية.

نجاح

وأكد النقيب خبير عبد الله البستكي رئيس مجلس علماء شرطة دبي بالنيابة وخبير بيولوجي وحمض نووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، أن المبادرة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى اليوم، بما لقيته من إقبال وتفاعل كبير من الجمهور في المراكز التجارية المختلفة، لافتاً إلى أن المبادرة عبارة عن لعبة مسرح الجريمة التفاعلي (غرقة متنقلة)، تنظمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس العلماء في مراكز التسوق في إمارة دبي، لإشراك الزائرين، وخاصة فئة الشباب، في حل ألغاز وغموض الجرائم.

وأضاف أن لعبة مسرح الجريمة، تتضمن طرح جريمة أمام المشاركين، وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة في ما بينهم، حل لغزها، والتعرف إلى هوية منفذها، استناداً للأدلة، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي، وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة، وطرح الاستنتاجات للتوصل للجاني والقبض عليه. وقدمت إدارة التفتيش الأمني k9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً للزوار حول دور الكلاب البوليسية في التفتيش الأمني.

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