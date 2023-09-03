شرطة دبي تختتم دورة حفظ النظام في المدن

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، تخريج دورة حفظ النظام في المدن، التي نظمتها إدارة الطوارئ بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني والإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الخيالة، بحضور العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعقيد عيسى حمزة أهلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعقيد خميس علي الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة والمشاركين في الدورة.

حرص

وأكد اللواء راشد الفلاسي، حرص القيادة العليا لشرطة دبي، على تأهيل الكوادر التخصصية في مختلف المجالات لمواكبة التطور المهني.

محاور

ومن جانبه قال العقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالنيابة، إن الدورة مدتها 3 أسابيع وبلغ عدد المنتسبين فيها 30 فرداً تلقوا خلالها العديد من المحاور المهمة التي تمكنهم من أداء واجبهم على أكمل صورة.

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