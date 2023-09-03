44 طالباً من أصحاب الهمم يلتحقون بمدارس حماية

المصدر: دبي - البيان

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احتفت مدارس حماية للتربية والتعليم التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مع الطلبة بكافة المراحل الدراسية، ببداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، ضمن فعاليات وعروض متنوعة، والتحق 44 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم بالمدارس.

وهنأ المقدم عبد الله سالم السويدي مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، الكوادر الإدارية والتدريسية والطلبة وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن مدارس حماية استقبلت الطلبة بأجواء من البهجة والتحفيز والفعاليات الحماسية، بالتعاون مع مجلس تمكين أصحاب الهمم، ومبادرة الروح الإيجابية، والشركاء الداخليين، منوهاً بالتحاق 44 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من أبناء الموظفين في شرطة دبي بالمقاعد الدراسية لمدارس حماية بمختلف مراحلها، في تأكيد على التزام مدارس حماية بتوفير بيئة تعليمية دامجة لأصحاب الهمم، بالشراكة مع مجلس تمكين أصحاب الهمم.

من جانبه، أكد الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، استمرار جهود المجلس على كافة الأصعدة، لدعم أصحاب الهمم وتلبية تطلعاتهم، سواء على مستوى الموظفين أو أسرهم.

أجيال الغد

وأكد النقيب محمد بن شفيا، من مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، أن تعزيز جهود الدمج للطلبة من أصحاب الهمم في مدارس حماية لشرطة دبي، هو استثمار لأجيال المستقبل، عبر توفير كافة المقومات والممكنات التي تعينهم على مواجهة التحديات المختلفة.

حقائب ومستلزمات

بدورها، قالت فاطمة بوحجير عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، ومنسقة مبادرة الروح الإيجابية، بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن المجلس أطلق، وبالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية ومدارس حماية للتربية والتعليم، مع بداية العام الدراسي، مبادرة «معاً لنرتقي»، والهادفة إلى الاحتفاء مع الطلبة من أصحاب الهمم في مختلف المراحل الدراسية بمدارس حماية ببداية عام جديد سعيد، فأهدوا 44 طالباً وطالبة، حقائب مدرسية ومستلزمات قرطاسية.

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