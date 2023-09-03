وفد «الاتحاد للقطارات» يطلع على «مجتمعية شرطة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اطلع وفد من شركة الاتحاد للقطارات على أفضل الممارسات المطبقة في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي ودورها في الوقاية من الجريمة.

والتقى العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية مع الوفد الزائر برئاسة الدكتور محمد المنصوري مدير العلاقات الحكومية في الاتحاد للقطارات. وتعرف الوفد على آلية عمل الشرطة المجتمعية، وأهم التجارب في مجال المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية وعلى آلية تنفيذ الفعاليات والحملات مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وتنوع وسائل التوعية المقدمة للجمهور والتي تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى الوعي الأمني والمجتمعي لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية ودور الفرد في مكافحة الجريمة وترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية.

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