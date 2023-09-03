إجلاء 34 إماراتياً من ولايات أمريكية مع وصول إعصار «إداليا»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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قامت سفارة دولة الإمارات في واشنطن بالتنسيق مع ممثلي جهات الابتعاث الرسمية للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بإجلاء 34 مواطناً إماراتياً من المقيمين في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا إلى وجهات آمنة مع وصول إعصار «إداليا» إلى شاطئ الساحل الغربي لفلوريدا.

وقال معالي يوسف مانع العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية إنه وتجسيداً لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت السفارة في واشنطن كافة الإجراءات اللازمة لإجلاء مواطنيها من ولاية فلوريدا، حيث تم إجلاء 16 إماراتياً إلى مدينة ميامي و18 إماراتياً إلى مدينة أتلانتا.

وحضت سفارة الدولة المواطنين المقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتأثرة بالإعصار، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية؛ كما أفادت بضرورة الإبلاغ والتواصل مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات في الحالات الطارئة من خلال الرقم 0097180024، إضافة إلى التسجيل في خدمة تواجدي.

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