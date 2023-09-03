«دبي الخيرية» تبني 473 مسجداً في دول أفريقية وآسيوية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أنفقت جمعية دبي الخيرية في النصف الأول من العام الحالي نحو 20 مليون درهم لبناء مساجد في عدة دول آسيوية وأفريقية تخدم 48500 مصلٍ، وذلك ضمن جهودها وبرامجها الإنسانية لإعمار بيوت الله في المناطق التي يحتاج فيها المسلمون إلى أماكن للصلاة وتعلم القرآن وعلوم الدين والاجتماع على محبة الله.

وحظيت مشاريع بناء المساجد بنسبة اقتربت من 50 % من حجم إنفاق جمعية دبي الخيرية على المشاريع الخارجية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، في النصف الأول من العام الحالي، حيث يحرص الكثير من المتبرعين على دعم مثل هذه المشاريع، لما لإعمار وصيانة ورعاية بيوت الله من أجر عظيم ومنزلة كبيرة دينياً ودنيوياً.

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية حرص «دبي الخيرية» على تنظيم مواردها من تبرعات المحسنين ووضعها في أماكنها الصحيحة تنفيذاً لرغبات متبرعيها الذين يتسابقون في دعم مشاريع بناء وصيانة ورعاية بيوت الله، مشيراً إلى أن المساجد من أحب الأماكن إلى الله، وأشرفها منزلةً عنده.

وأضاف: «من أجل ذلك سعت الجمعية إلى بناء كثير من المساجد، كونها من أهم المنابر في توجيه وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى، وأن بناءها وتشييدها أكبر عبادة لله ومنفعة للمسلمين».

ودعا المدير التنفيذي المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم مشروع بناء المساجد الذي تقوم عليه الجمعية، للمساهمة في بناء أكبر عدد ممكن من بيوت الله خدمةً للمسلمين وطلبة العلم، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى جميع المتبرعين الذين ساهموا في دعم مشاريع الجمعية المختلفة وحملاتها طوال العام.

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