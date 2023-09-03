مركز محمد بن خالد يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: العين - وام

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نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ندوة، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وتحت عنوان «دور القيادات النسائية الإماراتية في دعم العمل المدني»، تحت شعار «نتشارك للغد»، بمشاركة جمعية الشرطة النسائية الإماراتية، بقيادة شرطة أبوظبي وجمعية الإيجابية والسعادة.

افتتحت الندوة الشيخة الدكتورة شما بكلمة، قالت فيها «سعيدة بوجودي معكم اليوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023، التي أصبح وضعها في المجتمع نموذجاً حياً لنجاح المجتمعات في صناعة ثقافة نسوية نابعة من قيمها وموروثها الإنساني والثقافي العريق، بفضل قيادة رشيدة، رأت في المرأة شريكاً حقيقياً في مسؤولية بناء المجتمع، منذ عهد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وقالت «برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أصبحت المرأة الإماراتية قادرة على القيام بدورها الحقيقي في بناء الحضارة الإماراتية الحديثة، وباتت جزءاً رئيساً في القطاعات الحيوية ومؤسسات الدولة».

وأشارت إلى أن هناك الكثير من التجارب النسائية في العديد من دول العالم المتقدم، ما زالت المرأة تسعى فيها لتحقيق بعض ما حققته المرأة الإماراتية.

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