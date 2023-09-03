2288 مسجداً ومصلى في إمارة دبي

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أن إجمالي عدد المساجد والمصليات في إمارة دبي خلال العام الماضي، بلغ 2288 مسجداً، بزيادة 55 مسجداً ومصلى مقارنة مع عام 2021 الذي كان العدد فيه 2233 مسجداً.

وبحسب بيانات المركز لعام 2022، فإن المساجد التي تصل سعتها من 1 ـ 200 مصلٍ، بلغ عددها 1413 مسجداً، وعدد المساجد التي تصل سعتها من 201 ـ 400 مصل 291 مسجداً، فيما بلغ عدد المساجد التي تصل سعتها من 401 ـ 600 مصل 214 مسجداً، والمساجد التي تصل سعتها من 601 ـ 800 مصلٍ بلغ عددها 119 مسجداً، بينما بلغ عدد المساجد التي تصل سعتها من 801 ـ 1000 مصلٍ 99 مسجداً، وبلغ عدد المساجد التي تصل سعتها إلى أكثر من 1001 مصلٍ 152 مسجداً.

ووفقاً لتوزيع المساجد حسب جهة الإنشاء في العام الماضي، فبلغ عدد المساجد المنشأة من قبل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري 758 مسجداً، في حين بلغ عدد المساجد المنشأة من قبل الأهالي 727 مسجداً، ثم المساجد المنشأة من قبل الدوائر المحلية بإجمالي بلغ 720 مسجداً، بينما أنشأت الجاليات الإسلامية مسجدين، وأنشأت جهات أخرى 81 مسجداً.

وأشارت البيانات إلى توزع المساجد والمصليات في إمارة دبي بحسب الموقع، حيث يوجد في منطقة ديرة 891 مسجداً و4 مصليات، وفي منطقة برد دبي 1155 مسجداً و3 مصليات، وفي ريف دبي 233 مسجداً ومصليان.

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