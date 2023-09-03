«كهرباء دبي»: 121 دورة صحة مهنية بالنصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 121 دورة تدريبية وجلسة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية خلال النصف الأول من عام 2023، شارك فيها 2,233 موظفاً وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة. إضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية في مختلف جوانب الصحة والسلامة المهنية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية في جميع مشروعاتها وعملياتها.

مسؤولية

وقال معاليه: «انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة، نحرص على أن يواكب موظفو الهيئة جميع المستجدات وآخر التطورات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة وضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة».

اعتماد

وأشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب ومنح الشهادات من قبل المجلس، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد. ويحصل الموظفون الذين يخضعون للتدريب من قبل كوادر الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز