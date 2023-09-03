رقم محدد لكل مترشح للاستخدام في الحملة الدعائية

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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منحت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس كل مترشح نهائي لخوض غمار السباق البرلمان إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، «رقم مترشح» خاصاً به يميزه عن باقي المترشحين، يستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وفور إعلان القوائم النهائية، شرعت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني «uaenec.ae» في نشر رقم كل مترشح، بما يساهم في سهولة وصول أعضاء الهيئات الانتخابية «الناخبون» إلى المترشح الذي يرغبون في اختياره خلال فترة الانتخاب سواء المبكرة في تاريخ 4 و6 أكتوبر المقبل أو في يوم الانتخاب الرئيس 7 أكتوبر.

وأوضحت اللجنة أن رقم المترشح، هو رقم تعريفي للمترشح أمام الهيئات الانتخابية، ويتم استخدامه في نظام التصويت «من بعد» ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب «الحضوري»، إذ يتيح النظام طريقتين للتصويت إما الضغط على صورة المترشح أو إدخال الرقم التعريفي المخصص له.

وعكفت اللجنة الوطنية للانتخابات بعد انتهاء فترة الطعون على توزيع الأرقام بشكل عشوائي على أسماء المترشحين ضمن القوائم النهائية، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنها حددت يوم إعلان القوائم النهائية موعداً لتعريف المترشحين والناخبين بالأرقام الخاصة بالمترشحين النهائيين المخولين خوض غمار السباق الانتخابي.

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