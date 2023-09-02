تحديد موعد عودة سلطان النيادي إلى الأرض

المصدر: دبي - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد جديد لانفصال مركبة دراجون وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عن محطة الفضاء الدولية، وعودتها إلى الأرض.

وأوضح المركز أن موعد انفصال المركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية سيكون يوم غد الأحد 3 سبتمبر 2023 الساعة 3:05 مساء بتوقيت الإمارات ، وسيكون موعد الهبوط على الأرض بعد غدٍ الاثنين 4 سبتمبر 2023 ، الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت الإمارات.

مراحل عودة مركبة دراجون

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن مراحل عودة مركبة دراجون إلى الأرض المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية:

1 - اشتعال محركات الدفع لمغادرة محطة الفضاء الدولية

2- اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار

3- انفصال قاعدة المركبة

4- اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار محطة الفضاء الدولية

5- الدخول إلى الخلاف الجوي للأرض

6- فتح مظلات المركبة

7- هبوط المركبة دراجون في الماء

أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

وتم إطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب يوم 3 مارس 2023، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على متن المركبة الفضائية دراجون، والتي حملت على متنها سلطان النيادي ورائدي فضاء وكالة ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف.

وخلال هذه المهمة التي امتدت لستة أشهر، شارك النيادي في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

ونجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، والتي نجح في إنجازها رفقة رائد الفضاء ستيفن بوين.

وإلى جانب مهامه العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، شملت مهمة سلطان جانبا مجتمعيا أيضًا، تبلور في سلسلة "لقاء من الفضاء"، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبي للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت أمس أنه وبسبب سوء الأحوال الجوية في مكان عودة الطاقم في سواحل فلوريدا، فقد تم تأجيل انفصال المركبة الفضائية "دراجون" عن محطة الفضاء الدولية.

تم تحديد موعد جديد لانفصال مركبة دراجون عن محطة الفضاء الدولية، وعودتها إلى الأرض.#ترجع_بالسلامة_سلطان#طموح_زايد pic.twitter.com/ruyPVVpkId — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 2, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز